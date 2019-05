Kijk hoe de ombouwtrein ruim vier kilometer nieuw spoor legt bij Boxtel

In opdracht van ProRail is het bedrijf Swietelsky uit Oisterwijk (De Benelux-dochter van het Oostenrijkse moederbedrijf) druk met het vernieuwen van 4400 meter spoor in Boxtel. Ook worden vier wissels vernieuwd en pakken aannemer Strukton en Swietelsky ieder een spoorwegovergang aan.

Volledig scherm De RU800, een speciale robottrein die sporen vernieuwd van de firma Swietelsky. © Domien van der Meijden

Speciaal voor de spoorvernieuwing is de RU800 uitgerukt. Een trein die zelf het spoor optilt, de versleten houten bielzen er vanaf haalt, de stenen ballast zuivert en recycled, betonnen liggers weer terug legt en vervolgens de rails er weer aan vast maakt. Dat doet machine zelf. Maar er zijn wel 25 mensen personeel nodig om dat automatische proces goed te begeleiden.

Om de aan- en afvoer van oude en nieuwe ballast in goede banen te leiden, in het Duits Lijntje weer even in bedrijf. De wissel naar het Duits Lijntje is even teruggelegd, zodat een goederentrein met open wagons er ballast kan afleveren die vanaf een depot aan de Keulsebaan met vrachtwagens worden afgevoerd. Nieuwe ballast is ook nodig. Swietelsky voert die ook per trein aan naar het spoorwegemplacement en laat een speciale machine dat ‘vast getrild’ rondom de nieuwe betonnen liggers onder de rails.