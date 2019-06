Kijk hoe de zonneboot van het Baanderherencollege Boxtel door het water klieft

BOXTEL - Een groep leerlingen van het Baanderherencollege in Boxtel bouwde een boot op zonne-energie voor de Young Solar Challenge. Op 15 juni verschijnen ze weer aan de start in de juniorklasse in Heusden.

Wat een bijzondere boot klieft er door het water van de Essche Stroom bij het haventje van Esch. Er wordt druk getest wat er goed gaat en wat nog beter kan. Het is de zonneboot die leerlingen van verschillende onderwijsdisciplines op het Baanderherencollege (VMBO) samen hebben gebouwd. Van ontwerp tot uitvoering.

Leraar Rob Kouwenberg is maar wat trots op alle leerlingen. ,,Stel dat we geen enkele wedstrijd winnen, dan nog is het pure winst wat hier gebeurt. Want door mee te doen met de Young Solar Challenge, leren de leerlingen samenwerken, communiceren, samen bouwen en technieken ontdekken, fouten maken en omgaan met teleurstellingen, maar ook trots zijn als het lukt. En dat met aandacht voor alle technische beroepen. Mooi toch?”

Volledig scherm Het team van het Baanderherencollege maken de boot gereed voor vertrek naar Akkrum. © Domien Van Der Meijden

De leerlingen Luuk Witlox, Daan Meulepas, Jeremey de Kort, Dinand Verhoeven, Reno van der Star, Mark van Doleweert, Teun Bressers en Guusje Schalkx begonnen dit schooljaar met de bouw van de boot. Guusje Schalkx uit Boxtel tekende het ontwerp van de boot. ,,We hebben hier het hele schooljaar aan gewerkt. En uiteindelijk alles getest en nog eens verbeterd. Ik koos voor de houtsoort mahonie en teak. Mooie lichte houtsoorten. De jongens hebben verder alles gebouwd”, zegt Guusje, die komend jaar naar de opleiding op Sint Lucas in Boxtel wil.

Volledig scherm Reno van der Sar aan het werk in Akkrum met de zonneboot die in Boxtel is gebouwd. © Baanderherencollege

In Harlingen was er al een wedstrijd. Guusje was daar het proefkonijn die de boot bestuurde. ,,Het is een klein stuurtje in de boot, dus je moet goed sturen. Na Harlingen zijn er nog wat aanpassingen gedaan.”

Rob Kouwenberg vindt het geweldig hoe de leerlingen als een soort Formule 1 team samenwerken. Afgelopen weekeinde was het team bij een tweede wedstrijd in Akkrum, vlakbij het Sneekermeer voor weer een wedstrijd. Het Baanderherencollege staat na twee wedstrijden nu op een achttiende plek bij lange afstand varen en vijfde plek bij de sprint.

Verschillende wedstrijden: afstand afleggen of sprintje trekken

En op 14 juni is er weer een wedstrijd in Heusden. Daarna nog een in Purmerend op 22 juni. ,,Er doen 32 boten mee in de juniorklasse waarin we uitkomen. De ene keer gaat het om zoveel mogelijk meters afleggen binnen zestig minuten. De andere keer om een sprintje trekken en kijken hoever je komt op de zonne-accu’s.”

Quote Als het op schoonheid aankomt, is onze boot verreweg de mooiste Rob Kouwenberg, Leraar Baanderherencollege

De meeste boten van de teams zijn gemaakt door havo en vwo-leerlingen. Ook het Jacob Roelandslyceum (JRL) uit Boxtel doet mee met de wedstrijden. Dus is het Baanderherencollege als vmbo in de minderheid. ,,Als het op schoonheid aan komt, dan is onze boot verreweg het mooist afgewerkt. Maar dat is logisch met leerlingen die weten hoe je iets mooi moet afwerken. Voor ons is het project al geslaagd, ongeacht de uitkomst. En met dank aan aantal bedrijven uit Boxtel dat sponsorde voor het project.”