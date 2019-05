Kijk hoe Sint-Michielsgestel weer bij de tijd raakt

VIDEOSINT- MICHIELSGESTEL - Je moet absoluut zonder hoogtevrees zijn om het werk te doen van Peter Nabben. Met zijn bedrijf Peter Nabben Klokkenservice uit Bakel is hij vaak op hoogte aan het werk. Zoals deze woensdagochtend op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel.

Er moest het een en ander gebeuren aan de uurwerken van de Oude Toren. Dus gingen een paar weken geleden de wijzers en wijzerplaten eraf en nam Nabben ze mee naar de werkplaats in Bakel. Daar werden ze voorzien van nieuwe ledverlichting. ,,Zowel de wijzerplaten als de wijzers zaten nog prima in het bladgoud. Dus opnieuw vergulden was niet nodig. Wat wel is gebeurd, we hebben twee nieuwe klokassen gemonteerd. Want die waren versleten. Aan die assen zitten de wijzers vast.”

Een metertje of dertig de lucht in

In een hoogwerker, een bakkie vastgemaakt aan een telescoopkraan, ging Nabben samen met een kraanbestuurder naar boven. Een metertje of dertig. Om daar de wijzerplaten opnieuw te monteren en de wijzers op twaalf uur terug te hangen. Dat klusje herhaalde zich nog een keer omdat de Oude Toren aan twee kanten een uurwerk heeft.

Nabben zit al jaren in het vak. Vroeger werkte hij voor Petit Fritsen in Aarle-Rixtel. Tien jaar geleden begon hij voor zichzelf. Eerst een tijd werkend voor Belgische collega-bedrijven, maar in de loop van de tijd kreeg hij in Nederland zelf steeds meer klussen.

Volledig scherm Peter Nabben monteert binnen in de toren de nieuwe stroomkabels voor de ledverlichting. © Domien van der Meijden

,,Nu dit klaar is aan de buitenkant, gaan we naar binnen, de toren in", zegt Nabben. Boven in de toren sluit hij de nieuwe stroomkabels aan en checkt later beneden met een verrekijker of de ledverlichting het ook daadwerkelijk doet. ,,Ja, kijk maar. Die gele puntjes branden. Dat is bijna niet te zien in de felle zon. Maar ze doen het echt.”

Tegen twaalven was het werk klaar. Als laatste klusje ging Nabben opnieuw de toren in naar boven. ,,Dan zwengel ik de klok aan. Dan lopen aan beide kanten van de Oude Toren de klokken weer op tijd.”