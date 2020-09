Kijken, herkennen en waarderen bij de jeugdnatuurwacht Liempde

LIEMPDE - ,,Ik heb een grote mier gevangen. Kijk, het is gewoon de koningin!" Er klinken enthousiaste kreten vanuit een groepje leden van Jeugdnatuurwacht Liempde, dat op de knieën in het gras zit. Gisteren hield de club hun jaarlijkse 'inloopochtend' op het eigen terrein, een veld aan de Liempdse Heuvelstraat.

,,De natuur is superleuk", zo stellen Aniek Veroude (11) en Anne van der Schoot (12) eensgezind. Anne: ,,We leren hier welke planten giftig of juist eetbaar zijn, zetten padden over en gaan naar de edelherten kijken." ,,Het aller-leukste is wilgen knotten", vindt Aniek, "want daarbij moet je in bomen klimmen."

Nuttig

Het is de combinatie van lekker buiten spelen en iets nuttigs voor de natuur doen - ,,bijvoorbeeld plastic opruimen” - dat het stoer maakt om een 'jeugdnatuurwachter' te zijn, aldus de meiden. Het lijkt Jesper van Leeuwen (10) ook wel wat. Hij komt voor het eerst kijken. ,,Ik vind het belangrijk dat de natuur door kan blijven groeien.”

Buitenlucht

De jeugdnatuurwacht werd dertig jaar geleden opgericht door de plaatselijke natuurwerkgroep, die vond dat er speciale activiteiten voor de jeugd moesten komen. Hans Bakx begeleidt de kinderen al vanaf het eerste uur. "Een succesvolle activiteit moet aan twee voorwaarden voldoen. Het moet in de buitenlucht plaatsvinden en de kinderen moeten zélf iets kunnen doen. Soms gaan we paddenstoelen zoeken, maar we zijn ook wel eens naar de eendenkooi in Den Bosch geweest."

Quote Ik zie dat het niet zo goed gaat met de natuur. Daar wil ik iets aan doen

Kijken, herkennen en vervolgens waarderen, daar gaat het om bij de jeugdnatuurwacht. Op een grote picknicktafel liggen stapels natuurgidsen en zoekkaarten uitgestald. Nadat een oorworm of een dikke spin met blote handen is gevangen wordt deze in een plastic potje gestopt om het exemplaar eens goed te bekijken en te benoemen. Soms moet er even iets opgezocht worden, maar Siem van den Langenberg (11) uit Boxtel heeft de boeken niet nodig. Als een heuse Freek Vonk kijkt hij naar het beestje in zijn potje en stelt dan vol overtuiging: ,,Dit is een vuurwants. Maar wel een hele jonge want ik zie nog geen stippen."

Terugloop leden

Hij wil onderzoeker worden, of archeoloog. ,,Ik zie dat het niet zo goed gaat met de natuur. Daar wil ik iets aan doen." Zijn terrein gaat al verder dat de Liempdse velden. ,,Ik heb ooit een kies van een mammoet gevonden op de Maasvlakte."

Twintig jaar terug telde de Liempdse jeugdnatuurwacht meer dan honderd leden. Inmiddels zijn het er nog maar twaalf. Bakx: ,,Deze groep is wel heel fanatiek. Je ziet een grote, blijvende liefde voor de natuur bij ze ontstaan. Maar nieuwe leden zijn natuurlijk zeer welkom."