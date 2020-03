Kim zit met haar gezin in quarantaine in Boxtel: ‘Gewoon een griepje of de c-variant?’

Zwembaden in Schijndel en Sint-Oedenrode dicht, in Veghel níet

13 maart VEGHEL/SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - Ook zwemmen in de openbare zwembaden van Schijndel en Sint-Oedenrode is voorlopig niet meer mogelijk. Het gemeentebestuur van Meierijstad heeft dat besloten vanwege het coronavirus. Opvallend is dat De Beemd in Veghel nog wel open is, dit zwembad is niet in eigendom van de gemeente.