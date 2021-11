Kindcentrum De Wegwijzer kan er weer tegen met uitbreiding van de school: ‘Zo fijn voor de kinderen’

DEN DUNGEN - Kindcentrum De Wegwijzer vierde vrijdag feest. Na een verbouwing en uitbreiding die acht maanden duurde, heeft de school nu negen klassen en volop ruimte voor BSO Bolderburen en kinderopvang Blij. Daar was de school, die in een te krappe jas zat, erg aan toe. Nu zijn de ogen alweer gericht op basisschool Fonkel waar ook een uitbreiding nodig is.

Esmee (4) en Malak (12) mochten samen met wethouder Lianne van der Aa (onderwijs), directeur van de school Astrid Kwaspen en leden van de leerlingenraad de feestelijke slinger bij het kindcentrum doorknippen. Na een verbouwing en uitbreiding die acht maanden duurde, werden daarna de nieuwe ruimten in gebruik genomen bij De Wegwijzer in Den Dungen.

Kinderen laten groeien

Directeur Astrid Kwaspen is er zeer tevreden over. ,,Met ruimte voor negen groepen en voldoende ruimte voor BSO Bolderburen en de kinderopvang Blij, kunnen we hier weer vooruit. Erg fijn. Zo kunnen we kinderen op een goede manier onderwijs bieden en ze laten groeien. Daar draait het allemaal om.”

Wethouder Lianne van der Aa prees het geduld van de buurt. ,,Er is altijd overlast met bouwen. Werkbussen die staan geparkeerd en lawaai. Fijn dat de buurt dat voor lief heeft genomen. Het parkeren rond de school is hier nog wel een klus. De ruimten worden nog anders ingericht, zodat het parkeren beter kan gebeuren. Het is nu eenmaal druk hier met ook de huisartsenpraktijk. Dus willen we dat nog goed regelen.”

Meer kinderen

Ze blikte ook vast vooruit op andere onderwijs-ontwikkelingen in Den Dungen. ,,Prognoses van oudere datum gaven vooral groei van ouderen in Den Dungen. Maar Den Dungen blijkt vooral ook in trek bij jonge gezinnen met kinderen. Nu bouwen we nog veel in Jacobskamp. En dat veroorzaakt krapte bij basisschool Fonkel. Samen met Cadans Primair kijken we hoe we dat oplossen. Wellicht met tijdelijke units voor de kortere duur en uitbreiding voor de langere termijn.”

Samen eten

Na het lintje knippen mochten buurtbewoners even binnen kijken en laat Nathalie Boonstra van Bolderburen de nieuwe BSO-ruimten zien. ,,Erg fijn zoveel ruimte. Maar dat is ook nodig als je tientallen kinderen opvangt. De kinderen kunnen zich op allerlei manieren bezighouden. We gaan hun ouders ook aanbieden dat de kinderen hier kunnen eten 's avonds. Daarvoor hebben we het Kids Food Plan bedacht dat half november start. In de personeelsruimte kunnen we dan samen avondeten.”

Cadeautje

Marianne van Wegberg, bestuurder van de onderwijskoepel Cadans Primair, had voor de leerlingenraad van de school nog een aardig cadeau. Een cheque van 1500 euro. ,,Samen met de school mogen jullie als leerlingen op zoek naar een goede bestemming van dat geld. Wellicht iets voor in de speeltuin, of een bijdrage voor een groene tuin.”