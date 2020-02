Kindercircus Il Grigio verliest ‘steunpilaar’ Jan van Lieshout

Minister doorgrondt ziel van carnaval in Bokkendonk

22:09 SINT-MICHIELSGESTEL - Onze minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft de ziel van het carnaval doorgrond. Dat bleek zaterdagavond in de feestrede, die zij in De Ruwenberg uitsprak, voordat zij zich tot Ere-Boktorandus liet kronen. Geheel in de wat sjieke stijl en sfeer van het luchtige traditionele Gestelse evenement, wierp zij zich op als opvolger voor minister-president Rutte. “Dit is een plechtig moment. Nederland heeft een kandidaat-premier nodig die van veranderen weet, en dat ben ik. Want poetsen is een pre, niet lullen. Mijn campagne begint hier in Bokkendonk.” De lach ging door de dinerzaal, zij het bij enkelen met wat aarzeling.