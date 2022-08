Kinderen dichten in de bieb in Schijndel: ‘Ik mis je, visje’

Het is niet zo druk in de bibliotheek van Schijndel woensdagmiddag, maar dat mag de pret niet drukken. Stadsdichter Rick Terwindt en compagnon Marijn Krol hebben zo júist alle tijd voor broer en zus Lenn (6) en Evie (9).

De opdracht van vandaag: verzin een eigen dier. Ter inspiratie liggen er tegels met tekeningen van dieren op de grond. Evie kiest er twee uit: de giraffe en een vis. ,,Een givis.” Lenn gaat voor zijn favoriete dier: een vos, en combineert die met een potvis. Een Potvos.

Water- en landdieren

Terwindt doet dit project al langer.,,We stimuleren kinderen om met taal bezig te zijn. Het leuke aan taal is dat het altijd goed is. Het maakt niet uit wat ze verzinnen.” Al zeker 400 kinderen combineerden een water- en een landdier om problemen die milieuvervuiling en klimaatverandering met zich meebrengen, op te lossen. En ze schreven daar uiteraard een gedicht over. Die werden allemaal gebundeld in het boek Het is nu onderwater later.

Dat boek dient nu vooral ter inspiratie voor de kinderen die naar de bieb zijn gekomen. De klimaatproblematiek mogen ze even laten voor wat het is, vandaag wordt er vooral lekker getekend. Met hele grote potloden, op een extra groot vel papier, krijgen de zelfbedachte dieren vorm.

Foxy en Coby

Ondertussen komen Jelle (9) en Lisa (6) ook meedoen. Zij hoeven niet lang na te denken wat hun favoriete dieren zijn. ,,Een cavia en een hond", zegt Lisa. ,,Wij hebben thuis hond Skip en twee cavia's: Foxy en Cody.” Jelle gaat al gauw aan de slag met een combinatie van de twee: een hovia. Maar als hij zijn zusje hoort praten over haar hondslang, besluit hij die laatste er ook nog aan toe te voegen: een hoviaslang.

Tijdens het tekenen helpen Terwindt en Krol de kinderen met het schrijven van een gedicht over hun dieren. ,,Wat rijmt er op ‘ja’?” “Vla.”

Voordragen

Dan volgt het spannende deel: het voordragen van het gedicht. Er is zelfs een podium, in de vorm van een houten kratje. Eén voor één betreden Lenn, Evie, Jelle en Lisa het podium. Alle vier stappen ze over hun verlegenheid heen.

Terwindt laat ze met zijn enthousiasme ook weinig keus. ,,De meeste kinderen vinden het spannend, maar na een half uur gaan er zelfs vingers in de lucht: mag ik ook?!”

Bij Lenn zijn de zenuwen van zijn gezicht te lezen, maar hij kan met een trots gevoel het podium verlaten. ,,Er is iets mis. Wat is er? Ik mis je. Visje.” Het gedicht van Jelle is al net zo kort en krachtig: ,,De kont van een cavia kent geen blablabla. Mag er wel zijn ja. Denk daar maar eens over vla.”



