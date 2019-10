Kinderen die van God los zijn en personeel met lege handen: De La Salle in Boxtel openhartig over xtc-incident

Exploitant stopt met restaurant Lef in Helvoirt: ‘Toe aan nieuwe uitdaging’

4 oktober HELVOIRT - Restaurant Lef, gevestigd in Helvoirt ,staat sinds kort te koop. Op de website van horeca-makelaar Hormax is te lezen dat de exploitant na 10 jaar op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Er wordt gezocht naar ‘een waardige opvolger’. De vraagprijs voor inventaris & goodwill bedraagt 87.500 euro. De huurprijs is 2.500 euro per maand.