Kinderen slaan hun slag op Dubbeltjesmarkt in Boxtel

BOXTEL - Zo'n 25 jaar wordt hij al gehouden: de Dubbeltjesmarkt op de kinderboerderij in Boxtel. Woensdagmiddag was het weer zover.

Her en der verspreid op het grasveld tegenover de kinderboerderij en in de generatietuin verkochten kinderen woensdagmiddag hun speelgoed. Het was iets minder druk dan voorgaande jaren. ,,Komt door de weersvoorspelling. Toch lastig boeken verkopen in de regen," verklaarde Pauline van den Braak, activiteitenbegeleidster van de kinderboerderij.

Bij de eerste motregen verschoven de marktlui naar de diverse bomen om dekking te zoeken. Guusje Smits (6) verkocht haar smetteloze kinderpoppenwagen voor 1 euro. ,,Voor mijn spaarpot." Haar moeder Marleen Smits had alles zacht geprijsd. ,,Ja, per slot is het een dubbeltjesmarkt. En anders loopt iedereen voorbij."

Quote Ik ben wel vaker naar de Dubbeltjes­markt geweest als ik spullen over had. Anne Dikmans (13)

Pokémonfilms

Ook Anne Dikmans (13) kon zich verheugen in een uitgebreide clientèle. ,,Ik ben wel vaker naar de Dubbeltjesmarkt geweest als ik spullen over had. Mijn moeder gaat ook regelmatig naar tweedehandsmarkten. Ze werkt in een kleuterklas en koopt van alles voor de kinderen."

Milo van Vuurde (7) stond als koper aan de andere kant en was tevreden over het aanbod. Met Pokémonfilms en Het Grote Skylandersboek onder zijn arm vertrok hij met zijn moeder en zusje weer naar huis. ,,We gaan binnenkort met vakantie en dan kan ik films kijken op een schermpje in de auto. Als het regent, dan mag het schermpje de tent in."