Kinderen van ’t Kwekkeveld in Schijndel zijn voor even blind of slecht ter been

In een andere ruimte liepen kinderen met speciale brillen en stokken om te ervaren hoe het is om slecht te zien of blind te zijn. Wat toch wat paniekerige reacties opleverde, zoals ,,Ik weet niet waar ik ben." De Schijndelse Marieke Raymakers, zelf bijna blind: ,,Met deze hulpmiddelen ervaren ze hoe zoiets is. En ik vind het belangrijk om te vertellen dat we ons door onze beperking niet laten beperken."