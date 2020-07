Kiosk Haaren: rank en sierlijk of eenvoud in steen

HAAREN - Wil Haaren een ranke en sierlijke nieuwe kiosk in het hart van het dorp. Of eentje die zich kenmerkt door eenvoud in steen. Die keuze legt de gemeente de Haarenaren voor. Beide ontwerpen zijn van architectenbureau Bedaux de Brouwer in Goirle.

Volledig scherm Het tweede ontwerp waarvoor inwoners van Haaren kunnen stemmen. © Bedaux de Brouwer Architecten

De beide ontwerpen lijken op het eerste oog behoorlijk op elkaar. Een open vorm en een groen dak, zelfde formaat. Bij beide ontwerpen heeft Bedaux de Brouwer een toelichting gegeven. Over het eerste voorstel: ‘Bij dit idee hebben wij ons laten inspireren door de voormalige kiosk die ooit op het plein stond. Een typische oude kiosk met gietijzeren kolommen. Wij hebben dat op een eigentijdse manier proberen te vertalen naar een ranke en sierlijke vorm.’

Verder over dit zeskantige ontwerp: ‘Een veelvoorkomende vorm in de natuur, zoals een honingraat. Samen met het groene dak verwijst dit naar de hechte relatie tussen de inwoners van Haaren en de natuur en geeft dit vorm aan de duurzame gedachte die in Haaren leeft. Het gesloten dak met een plafond van hout, de sokkel en de stervormige kolommen maken van de kiosk een intieme plek op het plein.’

Eenvoud in steen

Dan is er het concept ‘Eenvoud in steen’. ‘Bij dit idee hebben we getracht een eenvoudige en tijdloze vorm te maken, die door zijn ingetogenheid de kerk en de bestaande gebouwen aan het plein respecteert. De kiosk is gebaseerd op de cirkel, symbool van verbinding. De vormgeving met de monumentale kolommen refereert naar de Karmelietessen-kapel in Haaren, een ontwerp van Jos. Bedaux.’

Deze kiosk is opgebouwd uit losse elementen van gerecycled en gepolijst beton, heeft een houten plafond en een dak met beplanting. Beide ontwerpen nodigen uit tot ontmoeting en verbinding, aldus de ontwerpers.

Volledig scherm De eerste beoogde blikvanger op het nieuwe Mgr. Bekkersplein in Haaren: een kiosk of paviljoen geïnspireerd op de Haarense langgevelboerderijen. Het ontwerp is van Lydia Fraaije, maar zal niet gerealiseerd worden. © Lydia Fraaije

90.000 euro over

Eigenlijk zijn dit al ontwerpen nummer twee en drie voor de nieuwe kiosk op het Mgr. Bekkersplein. Het eerste plan - kosten 10.000 euro - is afgekeurd door de gemeente en een inspraakgroep van onder anderen omwonenden en toekomstige gebruikers. Voor de nieuwe kiosk is nog 90.000 euro over. Die moet van de gemeente duurzaam zijn, passen in de sfeer van het dorpsplein met de kerk en de kapel, nutsvoorzieningen bevatten, vandalismebestendig zijn, ongeveer 50 vierkante meter groot zijn en 5 tot 6 meter hoog. En liefst ook nog onderhoudsarm zijn.

Metamorfose

De kiosk is bedoeld als decor voor tal van evenementen, zoals muziekuitvoeringen. Dat past in de sfeer van het nieuwe plein, dat niet alleen veel groener, maar ook meer het hart van het dorp wordt. Aan de herinrichting van het plein wordt al maanden gewerkt. De metamorfose van het plein en directe omgeving, waarvoor de gemeente in totaal 1,5 miljoen euro heeft uitgetrokken, moet voor het einde van dit jaar klaar zijn.

Dat laatste geldt ook voor de kiosk. Stemmen op een van beide ontwerpen kan vanaf nu. Op woensdag 5 augustus maakt de gemeente het winnende ontwerp bekend. Daarna werkt de architect het gekozen ontwerp uit, waarna de aannemer aan de slag gaat.

Volledig scherm De oude kiosk op het plein waar de ontwerpen van Bedaux de Brouwer naar verwijzen. © Gerda Voorhaar