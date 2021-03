Kippenboer Marco voelt impact vogelgriep: ’Dit doet even flink pijn’

HET DORP VAN... Het Rooi van Ria van Erp: ’Je gebruikt je hele lichaam om te zingen’

28 februari SINT-OEDENRODE Op haar eettafel liggen kaarten en zakjes met zonnebloempitten. Ria van Erp (69) is secretaris van het Roois Gemengd Koor en stuurt regelmatig kaarten naar de koorleden, belt en mailt hen. ,,Om iedereen bij elkaar te houden. In september hebben we hopelijk het jubileumconcert dat eigenlijk in 2020 had moeten plaatsvinden – toen bestonden we 75 jaar. We hopen dat deze zonnebloemen dan bloeien!”