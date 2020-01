Kittykids heeft dringend geld nodig om zwerfkatten te blijven helpen

Nu ook blik in plastic zak Meierij­stad

6 januari MEIERIJSTAD - In veel plaatsen is het al gebruikelijk: blik in de zak van het plastic afval en drankkarton. Maar in Meierijstad kon dat nog niet. Vanaf 1 februari wel, daartoe heeft de gemeente nu afspraken gemaakt met afvalinzamelaar Van Kaathoven.