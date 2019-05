Klacht over politieoptreden tegen journalisten in Boxtel

Parkeerpro­bleem Switch180Club Berlicum moeilijk op te lossen

13:49 BERLICUM - Het is niet even simpel op te lossen, het parkeerprobleem bij de sportschool van Switch180Club aan de Sassenheimseweg in Berlicum. Buurtbewoners van de Westakkers en omgeving klagen dat ze vaak niet fatsoenlijk de wijk in of uit kunnen. De sportschool is op de hoogte van de klachten en zoekt oplossingen.