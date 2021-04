‘Klanten nemen vakantiedag om eerste terrasje te pikken’

De échte tippelaar vindt test voor tocht geen probleem, ’In Wassenaar kennen we elke boom al’

25 april BOSKANT - Lang niet alle wandelliefhebbers hebben het er voor over: testen op corona om deel te kunnen nemen aan een georganiseerde wandeltocht. Zo bleek zondag bij de Lentetocht van OLAT uit Olland, een van de coronaproeven in het land. ,,Normaal hebben we bij zo'n wandeling in het voorjaar zeker 1000 deelnemers, nu zitten we op 270 inschrijvingen.”