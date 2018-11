Klein geluk in Wijbosch en Heeswijk valt zelfs in China op

Het is een beeld dat je niet meteen op een binnenplaats van een verpleeghuis verwacht; spelende kinderen. Toch is het deze ochtend het geval bij Sint-Barbara in Wijbosch. Een kleine groep leerlingen van basisschool De Regenboog, gelegen naast het verpleeghuis, rent over de paden. Meestal treffen ze dan ook de bewoners van Sint-Barbara, maar vandaag is het te koud. Wel zie je op de achtergrond de mensen met dementie door de gang van de nieuwbouw lopen. ,,De bewoners krijgen een big smile op hun gezicht als ze al die kinderen zien", zegt Ellen Nieuwkamp, coördinator zorg bij zorgorganisatie Laverhof, dat ook verpleeghuizen runt in Schijndel en Heeswijk-Dinther.