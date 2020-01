Klein steentje bewijst: jagers trokken 9000 jaar geleden al door de Kampina

BOXTEL/OISTERWIJK - Het jaar 2020 is goed begonnen voor de amateurarcheologen van Archeohotspot in Boxtel. Tijdens een uitstapje vonden ze een pietepeuterig steentje dat bewijst dat er al 9000 jaar terug jagers op de Kampina zaten. Een unieke vondst.

Het is een zeer bijzondere vondst. In natuurgebied De Kampina was nog nooit eerder zoiets gevonden. En dus zijn ze de amateurarcheologen van Archeohotspot uit Boxtel er best een beetje trots op dat ze een prehistorisch werktuigje hebben gevonden: een kling van 9000 jaar oud.

Quote In die oudere zandlagen kun je nog wel eens iets vinden Carlo Spee, Archeohotspot Boxtel

Carlo Spee van Archeohotspot Boxtel: ,,We doen elke maand met onze leden iets speciaals. En omdat ik hoorde dat Natuurmonumenten bij het Belversven in de Kampina een natuurherstelproject uitvoerden en daarvoor de bodem afschrapen, gingen we juist daar op zoek naar mogelijke vondsten. In die oudere zandlagen kun je nog wel eens iets vinden.”

Unieke vondst voor Kampina

En dat gebeurde wonderwel. De leden troffen er een klein stenen werktuigje aan dat bewijst dat er 9000 jaar geleden al jagers leefden op de Kampina. ,,Elders in Boxtel, bij de hermeandering van het Smalwater op de Uilenbroek, hebben we ook van dit soort zaken gevonden. Maar in het natuurgebied De Kampina was dit nog nooit eerder aangetroffen.”

Pietepeuterig ding, maar wel belangrijk voor historie

Het is weliswaar Oisterwijks grondgebied, maar de amateurarcheologen hebben de vondst officieel aangemeld en mee naar Boxtel genomen. Carlo Spee: ,,Voor zover wij weten is er nooit zoiets gevonden in De Kampina uit de periode van het Mesoliticum, de middensteentijd. Het is maar een pietepeuterig ding van 2 centimeter. Dat komt omdat in die tijd dit soort (snij)werktuigen zeer schaars waren.”

Steensoort was zeer gewild: ze maakten er snijwerktuigjes van