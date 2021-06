‘Kleine Aarde heeft gemeente Boxtel nauwelijks geld gekost’

BOXTEL - Tien jaar beheer van het terrein van het voormalige milieucentrum De Kleine Aarde is voor Boxtel een financiële worsteling geweest. Echter failliet is de gemeente er ook niet door gegaan. Een kleine drie ton is er op dit moment te kort.

In 2011 bepaalde de toenmalige gemeenteraad van Boxtel dat het beheer van het voormalige milieucentrum De Kleine Aarde, destijds net terug in gemeentelijke handen, financieel zou worden geregeld via het Legaat van Cooth.

Van 4000 gulden tot 1,7 miljoen euro

Een ‘spaarpotje’ dat Boxtel meer dan een eeuw geleden in de schoot kreeg geworpen via een erfenis van de legendarische Petrus van Cooth. Het was destijds 4000 gulden, maar in 2011 was de pot aangegroeid tot ruim 1,7 miljoen euro.

Een andere afspraak was dat De Kleine Aarde geen geld mocht kosten. Dus iedere cent die het ‘legaat’ verliet ten faveure van het centrum moest er, linksom of rechtsom, ook weer terug invloeien. Bijvoorbeeld door huuropbrengsten. En dat is aardig gelukt, laat het college de gemeenteraad weten.

Meldpunt voor jeugdzorg

Want: tien jaar later is de stand weliswaar gedaald naar 1 miljoen euro nu, maar dat komt vooral door uitgaven voor onder meer het meldpunt jeugdzorg. Puur gekeken naar De Kleine Aarde is het tekort nog geen drie ton. Met de gedachte die nog te kunnen ‘goedmaken’ met de verkoop van wellicht een stuk grond.

Jeugdeducatie

De cijfers nader bekijkend is de conclusie wel dat die redelijk positieve balans nogal vertekend is door een transactie met woonstichting Joost. Die kocht voor acht ton de Van Coothhoeve op het terrein en grond voor appartementen, opbrengst die is gestort in het ‘legaat’.

Daarmee kwamen de uitgaven en inkomsten meer in balans, maar is het ‘bezit’ Kleine Aarde wel veel minder waard geworden. Zoals ook de vraag is of alle uitgaven die zijn gedaan (voor zelfs advocaat- en deurwaarderskosten) wel passen in de geest van het Legaat van Cooth, waarvan de regels voorschrijven dat het geld gebruikt moet worden voor vooral jeugdeducatie.

‘Wanpraktijken?’

Quote Het lijkt er op dat er constant geld is uitgegeven met het verkeerde bankpasje. Om het gat te dichten is uit de boedel de Van Coothhoeve verkocht Marjon Schellekens, omwonende van Kleine Aarde

De omwonenden, die fel ageren tegen ontwikkelingen op het terrein, vinden in ieder geval van niet. ,,Het lijkt er op dat er constant geld is uitgegeven met het verkeerde bankpasje. Om het gat te dichten is uit de boedel de Van Coothhoeve verkocht. Benieuwd of de gemeenteraad met deze wanpraktijken gaat instemmen”, aldus een van hen, Marjon Schellekens. Wijzend ook op het feit dat de gemeenteraad dinsdag beslist of een plan voor bouwen van appartementen op De Kleine Aarde kan doorgaan.