Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze bij het tankstation

De eigenaar van het onbemande tankstation Ton Stoker - hij verhuurt het aan Avia - heeft de textielwasserette voor een jaar gehuurd. ,,Van Prontophot, dat is eigenlijk de enige aanbieder. Er is een andere aanbieder geweest, maar die is er mee gestopt.’’ Stoker wil kijken of de wasmachines voldoende aanslaan. ,,We hebben dezelfde wasserette ook op een grote locatie in Tilburg-Noord staan. De buurt daar kun je een beetje vergelijken met Boxtel. Dus wij denken dat-ie hier goed gaat lopen.’’