Kleintje BMT staat met Boe!F in Oirschot, Kleren Maken de Keizer volgt

Sprookjesmusical Boe!F is het eerste zelfgeschreven stuk van het Brabants Muziek-Theater. Het is geschreven door Caresse Donks, die ook voor de regie en choreografie verantwoordelijk is. Donks gaf tevens leiding aan de musical De Tovenaar van Oz, die in 2018 veel succes had.

Boe!F ging op zaterdag 18 mei in première in theater De Blauwe Kei in Veghel. Op zaterdag 1 juni (19.00 uur) en zondag 2 juni (14.00 uur) staat de voorstelling in theater De Enck in Oirschot. ,,We zijn ontzettend trots op deze voorstelling", zegt Alexandra Peperkamp, voorzitter en productieleider bij het Brabants Muziek-Theater. ,,Onze eerste zelf geschreven musical. En de kinderen die spelen komen al lang niet meer alleen uit Schijndel, maar uit de hele regio. Ze komen zelfs uit Den Bosch, Best en Son.” Kaarten zijn voor 15,50 euro verkrijgbaar bij het theater of via de website van het Brabants Muziek-Theater.

Kleintje BMT zorgt er al bijna twintig jaar lang voor dat kinderen van jongs af aan kennis kunnen maken met zang, muziek, dans en acteren. Zij krijgen leiding van een professioneel productieteam.