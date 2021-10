Kleintje BMT uit Schijndel laat coronacrisis achter zich met nieuwe musical Maanmoppie

SCHIJNDEL- In De Vink in Schijndel werd vrijdagmiddag de cast van de nieuwe musical Maanmoppie gepresenteerd. 35 kinderen van kleintje BMT komen erin voor. Al was het nog wel even spannend of er een musical zou komen. ,,We hebben een grote financiële klap gehad.”

Maanmoppie is de opvolger van Boe!F, de laatste originele musical van kleintje BMT in 2019. De theatergroep kan nu eindelijk weer aan de gang. ,,Ik ben zo blij dat de kinderen weer kunnen spelen, vooral omdat er ook kinderen bij zaten die ook in Kleren maken de Keizer meededen. Die ging helaas niet door en dat vonden ze heel erg”, legt voorzitter en productieleider van het Brabants Muziek Theater Alexandra Peperkamp uit.

Het afblazen van een musical is een van de moeilijkste beslissingen die Peperkamp de afgelopen dertig jaar heeft moeten nemen. ,,We mochten niet optreden en ga dat maar eens aan kinderen vertellen die er anderhalf jaar aan hebben gewerkt. Daar heb ik echt een paar nachten niet goed van kunnen slapen.”

Rampjaar

Het wegvallen van de theatershows zorgde daarnaast ook voor financiële problemen en dat werd het Brabants Muziek Theater bijna fataal. ,,Alle inkomsten uit de kaartverkoop vielen weg. We hadden een musical begroot die niets opleverde. Uiteindelijk hebben we met het bestuur besloten om onze stichting in drieën op te delen, zodat we in de toekomst bijna niet kunnen omvallen”, zegt Peperkamp.

Het Brabants Muziek Theater bleef overeind, al is het volgens Peperkamp lastig met alle coronamaatregelen waar ze tegenaan lopen. ,,We hadden in juli gerepeteerd en rekening gehouden met de anderhalve meter afstand en toch waren er dertien mensen besmet geraakt. Dat is echt een ramp voor een theatergroep. Je kunt namelijk niemand missen.”

Lees verder onder deze foto.

Volledig scherm De cast van Maanmoppie in De Vink in Schijndel. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius

Maanmoppie

De nieuwe musical gaat over Selene, een meisje op de maan die heel graag zou willen zingen. Dat kan daar helaas niet, maar als de maan rood kleurt wordt haar droom werkelijkheid. Een onderwerp waar regisseur en choreograaf Caresse Donks niet lang over na hoefde te denken. ,,Drie jaar geleden zag ik de bloedmaan. Een uniek verschijnsel dat me aan het denken heeft gezet. Het was zo iets magisch, vooral omdat ik altijd al gefascineerd was van de flarden van de maan.”

In totaal spelen er 35 kinderen in de nieuwe musical, dat is lager dan bij vorige edities. ,,Normaal gesproken zitten we rond de vijftig, maar je merkt dat ouders wat voorzichtiger zijn en daardoor hun kind niet zomaar laten meedoen”, legt Donks uit.

De eerste voorstelling van Maanmoppie wordt volgend jaar op 25 juni opgevoerd in Theater De Blauwe Kei in Veghel en doet daarna ook nog de Lievenkamp in Oss aan.

Volledig scherm Kleintje BMT uit Schijndel komt met de jeugdmusical MaanMoppie. © Kleinte BMT