Kleurrijke optocht in Schijndel voor het Elde Gala

Examenleerlingen van het Elde College, uitgedost in 'black tie' zorgden weer voor bijzondere vervoersmiddelen voor de vele belangstellenden langs de route. De chauffeurs leken wel een wedstrijdje te houden in het 'gassen', zodat het soms schrikken geblazen was voor de toeschouwers. De vier crossers produceerden met hun crossmotors met zichtbaar plezier geluid en stank.

Oude legerjeep

In een oude legerjeep zaten Meike (16) en Febe (17) te stralen. ,,Ja, het is een keer wat anders", beaamde Meike. Febe, breed lachend: ,,Het heeft ook wel stijl hè?" De uitlaat was echter niet zo stijlvol. Een jeugdige toeschouwer: ,,Jee, wat een stank." Dan tegen zijn vriendje: ,,Wat moet het in de oorlog gestonken hebben." En terwijl hij even later aandachtig een groepje meiden bekeek in een cabrio: ,,Hoeveel make-up die meiden wel niet op hebben joh..."

En dan was er nog de 'huppelende' auto met diverse capriolen. Van wiebelen tot verschillende hoogten. Een vrouw: ,,Zo word je wel zeeziek." Kay (17), met een vriendengroep op drie skelters zei het wel leuk te vinden. Vervolgens lachend: ,,Heb er verder niets over te zeggen." Drie jongens zaten er in winkelwagentjes niet al te comfortabel bij, al was daar weinig van te merken. Een ook een oud en verwaarloosd uitziend vrachtwagentje bleek, naast een cadillac en chevrolet, een ludiek vervoermiddel. Een vader die zijn dochter zag die in een groep meisjes met ballonnen liep, merkte wat verbijsterd op dat hij schrok van haar decolleté. Daarna afwerend: ,,Nee, geen naam in de krant." Om vervolgens mompelend op te merken: ,,Kleine meisjes worden groot."