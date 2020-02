Klimaatbijeenkomsten Boxtel: ‘Het klimaat heeft meer dan een kant’

BOXTEL - ‘Een betere wereld begint bij je zelf’ en ‘hoe kun je letterlijk een wereld van verschil maken’. Thema’s van twee bijeenkomsten over het bedreigde klimaat. Beide in Boxtel, beide op hetzelfde moment, maar wel in een andere zaal.

Mirjam Bemelmans van het (Ver)Ander Café is eerlijk. ,,Als we het hadden geweten dan hadden we een andere avond gekozen”, zegt de bekende Boxtelse milieuvoorvechtster. Zij staat donderdag 13 februari in gemeenschapshuis De Rots mede aan de basis van een avond over de klimaatcrisis, onder het motto ‘vertel de waarheid’. Een paar honderd meter verder op, in De Kleine Aarde, houdt kunstenaar Matthijs Bosmans zijn tweede Tegenlicht Meet Up, ook de dertiende, ook om half acht, ook over verbeteren van de wereld.

Maar totaal anders, verzekert Bosmans. ,,Wij hebben een opbouwende avond waarbij we het op een laagdrempelige manier hebben over hoe we in de toekomst slimmere beslissingen kunnen nemen, zodat ons luxe leven mogelijk blijft, ook voor de generaties na ons.” Dat zal gebeuren aan de hand van architect Thomas Rau die ideeën heeft hoe de industrie te laten meewerken aan een beter milieu. De consument zou in zijn ogen niet langer (bijvoorbeeld) een wasmachine moeten kopen, maar het apparaat leasen. De producenten zouden dan vanzelf betere machines maken omdat ze ook voor de kosten bij defecten opdraaien. ,,Met de Tegenlicht Meet Ups distantiëren we ons van het doemscenario dat onze planeet ten onder gaat en concentreren we ons op vernieuwing en een nog leuker en beter leven”, aldus Bosmans.

Bemelmans is wel een beetje jaloers op de spreker bij de ‘concurrentie’ zo blijkt. ,,Thomas Rau kan best wel eens veel bezoek trekken. Maar vooral van buiten Boxtel denk ik, wij mikken toch op de lokale bevolking met ons (Ver)Ander Café.” Dat handelt donderdag vooral over de klimaatontwrichting. ,,We proberen mensen te informeren over wat er werkelijk aan de hand is. Ook als het wat verder weg gebeurt, zoals de branden in Australië en het Amazonegebied. Met als doel je angst omzetten en zelf actie ondernemen. Via het aanbieden van cursussen geven we ook aan wat je zelf kunt doen.”