Klimaatneutraal SCG'18 als rolmodel in Sint-Michielsgestel

SCG'18 speelde volgens voorzitter Rick Groetelaers tijdig en op de juiste manier in op de fusie van de twee vroegere Gestelse clubs. Gemeente en voetbalclubs sloegen de handen ineen, vonden meewerkende bedrijven, sponsoren en vooral veel vrijwilligers. Want wat zij tussen mei van dit jaar en het begin van de voetbalcompetitie in september realiseerden is bewonderenswaardig. Dat viel op te maken uit de reacties van de bezoekers. Verbazing bij enkelen bij de rondgang, als in de kleedaccommodatie led-verlichting dankzij de bewegingssensoren aanfloept. Dan is er nog het innovatieve waterbergingssysteem. Er is zoveel meer, dat SCG'18 tot een modelclub maakt. Althans, zeker wat de accommodatie aangaat. Groetelaers zegt met genoegen dat 'van diverse kanten interesse is' voor de gekozen werkwijze binnen de club.