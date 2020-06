Klimmast op speelpark Duinoord moet na jaren het veld ruimen

HELVOIRT - Zeven jaar. Zo lang wordt er al gebakkeleid over een klimmast op speelpark Duinoord in Helvoirt. De stichting Stop Overlast Duinoord wil die mast al sinds 2013 weg hebben; de gemeente gaat daar na veel tegenstribbelen mee akkoord. Maar daarmee is-ie nog niet verdwenen.

Op Duinoord is een klimbos waar kinderen op hoogte kunnen spelen. Die mast is het eindpunt van een zogeheten zip-lijn waarlangs de jeugd naar de mast met platform en trap zwieren. Om vervolgens omlaag te klimmen. Die mast is 11,5 meter hoog. Te hoog en illegaal, vindt actiegroep Stop Overlast Duinoord, die al jarenlang juridisch de degens kruist met zowel de gemeente Haaren, de provincie als de eigenaars van Duinoord, de familie Meurs. Over deze kwestie gaat het vooral tussen gemeente en actiegroep.

Privacy aangetast

Volgens de stichting mogen bouwwerken op Duinoord niet hoger zijn dan vijf meter, zoals vastligt in vergunningen en het zogeheten bestemmingsplan. Anders steken ze uit boven de geluidswal rond het speelpark en hebben omwonenden er geluidsoverlast van. Daarnaast tasten hoge bouwwerken de privacy van dezelfde omwonenden aan, aldus de stichting. De gemeente meende lang dat een mast van tien meter wel toegestaan was en ook vergund was aan de uitbaters van het park.

Maar na jaren van juridische tegenspraak over en weer hebben burgemeester en wethouders van Haaren een nieuw besluit genomen in deze kwestie. Dat is gebeurd na een recent advies van de onafhankelijke commissie Bezwaarschriften van de gemeente en de uitkomst van eerdere rechtszaken. De mast moet afgebroken worden of ingekort worden tot 5 meter, zo stelt de gemeente nu.

Handdoek niet in de ring

Eigenaar Paul Meurs is niet van plan de handdoek in de ring te gooien, meldt hij op voorhand. Want het besluit van de gemeente heeft hem nog niet bereikt. En dus wil hij nog niet al te veel kwijt over deze kwestie. Behalve dat hij zich niet zomaar gewonnen gaat geven. Die paal, die er volgens hem al meer dan tien jaar staat, is nog lang niet verdwenen of ingekort, stelt hij.