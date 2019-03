Klokken Boschwegse kerk in Schijndel blijven luiden

De grote klok op de voormalige Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Schijndelse wijk Boschweg stond al een week of zes stil. Sinds deze week zijn de wijzers van de toren verdwenen. ,,Het uurwerk en de aansturing worden gerestaureerd bij Daelmans in Lierop", weet Theo van Roosmalen, bestuurslid vastgoed bij de parochie Heilige Michaël. ,,Over een week of vier loopt de klok weer en kunnen we de klokken weer luiden. Met eigenaar Bestebreurtje hebben we afgesproken dat we de klokken mogen blijven luiden bij bijzondere aangelegenheden, zoals uitvaarten. Ook delen we de kosten voor de reparatie van de kerkklok.”