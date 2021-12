Klompenfabriek Traa zoekt ‘doorgroeigeld’ en stapt in duurzame markt

Vleugjes kerstsfeer bij kleinscha­li­ge evenemen­ten

DEN DUNGEN/SCHIJNDEL - Het was er dan toch, op zaterdag in Den Dungen en zondag in Schijndel, dat zo gewenste kleine vleugje aan kerstsfeer. In de ene plaats, Den Dungen, verpakt als Mini Winter Wonderland, in de andere als warenmarkt met een kersttintje. En dat lukte bij de evenementen, noodgedwongen kleinschaliger dan voorheen. Het resultaat? Verrassend gezellig en jawel, ook best sfeervol.

14 december