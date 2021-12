Klompenmaker heeft binnen paar dagen ton op bankrekening

,,Dit is echt heel erg snel gegaan. En het aardige is dat vooral inwoners uit Liempde snel toehapten en aandelen namen in de nieuwe plannen voor ons bedrijf. Daarnaast zijn er ook wat klanten en leveranciers geweest die de 100.000 euro hebben vol gemaakt. Heel fijn. Nu kunnen we doorpakken en investeren", aldus Traa.