Kloppend Hart veroorzaakte economische optater voor Liempde

Het klompendorp bij uitstek, in het hartje van het Groene Woud, was al een aantrekkelijke plek. Maar Liempde heeft er nog een flinke schep bovenop gedaan. En dat is te danken aan de bijna vijftig projecten die in het kader van een groot actieplan, Kloppend Hart in het Groene Woud, de laatste jaren tot stand zijn gekomen.

Veel reacties uit de bevolking

Tossy de Man van Stichting Promotie Projecten Leefbaar Liempde (SPILL) is daar apetrots op. ,,Vele jaren terug wilde het maar niet lukken om met het integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) die ontwikkelingen allemaal van de grond te krijgen. Maar in 2013 kwam daar verandering in. Met SPILL begonnen we aan Kloppend Hart. Liempdenaren gingen volop met elkaar in gesprek. Ondernemers, inwoners, iedereen deed mee. Er kwamen wel duizend reacties binnen. En daar hebben we uiteindelijk een groot aantal projecten van gemaakt.”

Quote Leefbaar­heid in het dorp vergroten, dat was steeds onze insteek Tossy de Man, SPILL

De Man vertelt over kleinere én grote klussen. ,,We hebben tien oude waterputten in ere hersteld. Er kwam een schutskooi. We gingen aan de slag met herstel van de grenswallen rond landgoed Velder. We maakten boomgaarden en plantten fruitbomen aan. Erven werden opgeknapt en oude hooilanden. En overal hebben we steeds samenwerking met anderen gezocht. De insteek was steeds de leefbaarheid in het dorp vergroten en economische veranderingen teweeg brengen. Want hoe aantrekkelijker het landschap is, hoe meer toeristen, recreatie en economische aantrekkingskracht.”

Volledig scherm De Rouw Bommel, een nieuw plas-drasgebied in Liempde voor uitbreiding van de natuur. © Domien van der Meijden

D'n Tip, Concordiapark en Liempdsen Herd allemaal aangepakt

Dat bracht Liempde onder meer een eigen VVV-kantoortje in de Liempdsen Herd, meer bed and breakfast-voorzieningen. ,,Maar de grote klapper hebben we toch in het hart van Liempde gemaakt. D’n Tip (evenemententerrein) werd helemaal opgeknapt. Boxtel legde er tegelijkertijd een groot bergbezinkbassin aan voor de riooloverstort. D’n Tip kan nu met allerlei goede voorzieningen een kermis herbergen, maar ook de activiteiten van de Boeremèrt. Zo gebeurde dat ook met het Concordiapark. De kiosk werd vernieuwd, aansluitingen voor licht en geluid goed gemaakt en de hele inrichting afgestemd op gebruik van evenementen.”

Grotere terrassen veel aantrekkelijker voor toeristen

Ook de straten werden onder handen genomen. ,,Smallere wegen hebben we nu. Ze rijden niet meer zo hard. En de hoge stoepen zijn verdwenen. Alles is rolstoelvriendelijk. Vanaf D’n Tip tot aan de Oude Dijk. Alles bij elkaar heeft dat veel goeds gebracht. Maar ook de terrassen bij het Huukske, Wapen van Liempde en de Durpsherberg werden groter. Allemaal veel aantrekkelijker voor recreanten en toeristen.”

Klompenhuisje en bakhuisje voor demonstraties