Knippen en een praatje: bij ‘Schoentje’ was het altijd gezellig

Een hekel aan de kapper? Ach, welnee. Als je op zaterdag bij ‘Schoentje’ op de stoel terecht kwam, dan was het er altijd beregezellig. Jaren terug kon je er gewoon binnenlopen zonder afspraak. En wachten was er leuk. Niet zelden kwam er koffie op tafel of kon je er in tijdschriften rondsnuffelen. En als er vier klanten waren die in de wacht zaten, dan had je al snel een kaartclubje. Want toepen gebeurde er ook wel eens. ,,Dan hadden sommigen het geld al op voordat ze mij moesten afrekenen”, lachte Schoentje.