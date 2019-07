Koeien de stal uit en waterbuffels erin bij D'n Buff in Boxtel

Fietsend over een landweggetje in het buitengebied van Boxtel ontwaar je zomaar een tafereel dat doet denken aan het platteland van Thailand. In een modderpoel doen waterbuffels zich te goed aan modder en nattigheid. Zo ver het oog kan kijken staan er van die grote zwarte dieren met prachtige horens. Het is het bedrijf D’n Buff van Wendy en Frens van Oirschot aan de Nergena in Boxtel.