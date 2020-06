Koek is nog niet op bij jeugdcircus Il Grigio in Haaren

Werkloos­heid in Meierij: piek moet nog komen

21 juni MEIERIJ - De eerste klap op de arbeidsmarkt door het coronavirus kwam hard aan. Die dreunt nog wel na, maar niet zo hard meer, meldt het UWV. Maar die waarschuwt ook: de piek aan nieuwe werklozen moet nog komen. De Meierij laat ondertussen een wisselend beeld zien: in Boxtel en Haaren is het aantal mensen met een ww-uitkering in mei niet gestegen, in Meierijstad en Sint-Michielsgestel wel.