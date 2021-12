Koepel ongerust over nieuwbouw Bolster in Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Schoolorganisatie STROOMM is bang dat er niet genoeg geld is voor de bouw van een nieuwe basisschool de Bolster in Sint-Michielsgestel. Ze heeft daarom een brief op poten richting gemeente Sint-Michielsgestel gestuurd.

Er zou volgens STROOMM veel meer geld nodig zijn dan vier miljoen. Bovendien moet er wat gebeuren aan de luchtbehandeling in de bestaande Bolster om de gevolgen van corona op te lossen.

Alleen hoognodig onderhoud

Om met dat laatste te beginnen schrijft het College van Bestuur van STROOMM: ,,Met het oog op de aanstaande nieuwbouw is het planmatig onderhoud van de huidige school afgestemd op de toekomstige nieuwbouw. Er gebeurt alleen het hoognodige aan onderhoud. Maar we hebben te maken met corona. Er is veel te doen over gezonde en adequate ventilatie in schoolgebouwen.”

Niet in pauzestand

Met het oog daarop heeft STROOMM nog geen subsidie aangevraagd om het bestaande pand aan te pakken. ,,Dat zou kapitaalvernietiging zijn. Investeren op een sterfhuis. Gezien de recente ontwikkelingen moet er wel wat gebeuren. Leerlingen en ouders kun je niet zomaar in de pauzestand zetten. Het gaat immers om de gezondheid van de leerlingen. Er is dus een deugdelijke overbrugging nodig naar de latere nieuwbouw.”

Te weinig geld

Ten aanzien van de budgetten voor de bouw van een nieuwe school zegt STROOMM. ,,Er was vijf miljoen euro geraamd voor een nieuwe OBS De Bolster. Dat is inmiddels met twintig procent bezuinigd naar een raming van vier miljoen. Maar de markt van de bouw laat tegenwoordig een heel ander beeld zien, van alleen maar stijgende kosten. Er is een budget nodig van rond de 6,6 miljoen euro", zo zegt het college van bestuur van de onderwijskoepel STROOMM.

Inventariseren

Wethouder Lianne van der Aa (onderwijs): ,,Na de brief hebben we met STROOMM overleg gehad. Zowel bij deze onderwijskoepel als bij de andere onderwijskoepel Cadans Primair maken ze nu een inventarisatie van wat er nodig is in de scholen om de luchtbehandeling in de gebouwen op een goed niveau te hebben. Het is natuurlijk belangrijk dat kinderen in gezonde ruimten les krijgen en goed kunnen ventileren in verband met corona. Als die inventarisatie rond is, kijken we hoe we daarmee verder moeten.”

Naar voren halen

Ten aanzien van het benodigde geld voor de nieuwbouw van OBS De Bolster geeft de onderwijswethouder aan dat er met de gemeenteraad is afgesproken om de komende jaren door te sparen. ,,STROOMM dacht dat ze pas in 2025 aan bod komt voor een nieuwe school. Maar het is bij ons gebruikelijk om geld in de laatste jaarschijf te zetten van de meerjarenbegroting. Als we het geld eerder nodig hebben, dan halen we dat naar voren.”

Volledig scherm Op Heidelust wordt nog gekeken naar extra woningbouw. © Domien van der Meijden

Onderzoek afwachten

Er is ondertussen acht miljoen euro gereserveerd voor de nieuwbouw van OBS De Bolster en de aanpak van het Elde College in Sint-Michielsgestel. ,,Dat is nog niet genoeg, maar voor De Bolster kunnen we vooruit. Later komt het Elde dan aan bod. We moeten ook nog even geduld hebben over de uitslag van het onderzoek op sportpark Heidelust. De waterhuishouding wordt daar in beeld gebracht in relatie tot hoe en wat daar gebouwd kan worden. Als dat onderzoek klaar is, weten we ook hoe de hazen lopen en kunnen we verder aan de plannen werken voor een nieuwe basisschool.”

Waterberging

Sportpark Heidelust kwam leeg te staan na de fusie van de twee voetbalclubs tot SCG'18. Daarna werden woningbouwplannen gemaakt in combinatie met de bouw van een nieuwe school. Het gebied is echter behoorlijk nat. Vroeger lag er een ven. En om de waterhuishouding op orde te brengen is er een goede waterberging nodig. Dat onderzoek naar die waterhuishouding is op een haar na afgerond.

Wijkplein

Intussen is de Kledingbank en Speelgoedbank van het Wijkplein neergestreken in de oude kantine van voormalige voetbalclub SCI op Heidelust. Zij moesten op hun oude stek weg voor woningbouw.



