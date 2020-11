Koffiecup maakt enorme groeispurt door: gebruikte cups straks inleveren bij supermarkt

Vught kan volgende week veilig vanuit de auto stemmen bij het ‘drive-in stembureau’; Boxtel doet het niet

9 november VUGHT - Veilig vanuit je eigen auto stemmen? Dat kan volgende week in Vught. De gemeente richt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november een extra ‘drive-in stembureau’ in. Het is een proef voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021