Kogels vlogen Nicky bij Utrechtse tram om de oren: ‘Als hij goed had gemikt, was ik er niet meer geweest’

Knuffeldi­no Boxtel krijgt kerstkind­je

10:01 BOXTEL - Er is geen kribke en er ligt geen rijp op de daken. Maar er is wel goed nieuws te melden in dinoland. Op de rotonde Brederodeweg/Schijndelseweg in Boxtel, ook bekend als de dinorotonde, is een kindje geboren. Moeder en kind maken het goed. Alhoewel de weersomstandigheden zuur zijn, staan ze warm aangekleed Kerstmis aan te kondigen.