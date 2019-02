Komst nieuw muziekevenement op Petrus Dondersplein met Groots Gestel

Een kleine maand na carnaval krijgt Sint-Michielsgestel er een nieuw muziekevenement bij: ‘Groots Gestel.’ De kaartverkoop voor een weekeinde boordevol muziek in een grote feesttent op het Petrus Dondersplein is inmiddels begonnen. Naast een feesttent komt er ook een plek voor een ‘schuur’ of ‘containers’ waarin jongeren silent disco kunnen beleven met koptelefoons.

Volledig scherm Het Petrus Dondersplein verandert begin april in een bruisend plein met feesttent, eettenten en een hoek voor silent disco. © Domien van der Meijden

Rob Paulus (44) en Max Lips (25) vonden het tijd worden dat Sint-Michielsgestel weer een mooi muziekevenement op het Petrus Dondersplein krijgt. ,,Vroeger had je het Pleinfeest. Dat was altijd een mooi muziekspektakel. Maar tegenwoordig willen mensen een meer aangekleed evenement. Ze zijn wat meer verwend. Maar aan die wensen willen we voldoen met een goede feesttent, mooi aangekleed. En met eettentjes erbij en dus die tweede ‘muziekhoek.’ Silent disco van Holy Moly is een mooie aanvulling”, zegt Paulus.

Max Lips vult aan: ,,Die silent disco zit het muziekprogramma in de feesttent niet in de weg. Want iedereen krijgt koptelefoons waarbij ze kunnen kiezen uit muziek van twee verschillende dj’s. Bij de feesttent komen natuurlijk een toiletgroep en kluisjes voor de garderobe. Ook is er een kiss and ride-strook waar bezoekers kunnen worden afgezet. We verwachten dat tachtig procent met de fiets komt en de rest met de auto.”

Tino Martin grote publiekstrekker