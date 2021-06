Komst uitvaartcentrum in Schijndel is zeer onzeker: ‘En dan moeten we dit landgoed na 250 jaar verkopen’

Eerste padelbanen van Schijndel zijn in aantocht

7 juni SCHIJNDEL - Liefhebbers in Schijndel van de populaire sport padel hoeven niet veel langer geduld te hebben, want tennisvereniging De Hopbel is gestart met de aanleg van de eerste padelbanen in deze plaats. De club hoopt in het najaar te starten met deze snelle racketsport.