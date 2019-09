Koninklijke eer voor Schijndelse gildemannen

Lucht op kerkplein Helvoirt zwanger van BB­Q-geu­ren

21 september HELVOIRT - Het plein bij de Sint-Nicolaaskerk vormde zaterdag het toneel van een barbecuewedstrijd die meetelt voor het NK. Daarnaast was er puur voor de fun een hamburgerbakwedstrijd waaraan diverse 'prominenten' uit de dorp meededen. Alles wat niet in de maag van de juryleden belandde, kwam ten goede aan de Helvoirtse bevolking die een dagje niet hoefde te koken. Voor de niet-vleeseters was het gebied echter goeddeels een no-go area.