Koninklijke lintjes voor vrijwilligers van Vincentius in Schijndel

Kwekerijen doen goede zaken in coronatijd: ‘Plantjes kopen is funshoppen’

11 april DEN DUNGEN/BOXTEL - Gezonde voeding, een groene bodem en schone lucht mogen zich verheugen in een groeiende aandacht. In dat beeld past, haast vanzelfsprekend in coronatijd, de gang naar boom- en groentekwekers. Wil het bij grote tuincentra tot files bij de ingang leiden, die last voelt niet iedereen in deze sector. Integendeel zelfs, de zaken lopen veelal vlotjes, coronaproof.