Kopzorgen in Meierijstad over zwembad zijn nog niet weg

,,We gaan de middelen voor twee nieuwe zwembaden zoeken én vinden.” Met onder meer deze woorden probeerde sportwethouder Coby van der Pas (CDA) dinsdagavond de politiek van Meierijstad te overtuigen, maar zij kon de twijfels niet bij iedereen wegnemen. Eerder deze maand werd bekend dat Meierijstad vooralsnog afziet van renovatie van zwembad De Neul in Sint-Oedenrode.

Meierijstad had hier ruim twee miljoen euro voor uitgetrokken, maar de kosten zouden volgens nader onderzoek veel hoger uitvallen. Zo is voor het verduurzamen van het verouderde bad, zoals het gasloos maken, extra geld nodig. En meerdere installaties blijken verouderd.

B en W besloten daarom onderzoek te doen naar nieuwbouw van twee identieke zwembaden in Sint-Oedenrode én Veghel. In Veghel is immers ook grote behoefte aan een nieuw zwembad.