Korenmolen De Pegstukken maalt koren straks weer op de wind

SCHIJNDEL - Het is een hele operatie. Buiten liggen de wieken eraf. En binnen zijn alle muren van de romp al kaal ‘geklopt’. Korenmolen De Pegstukken krijgt een flinke opknapbeurt. Dat mag ook wel als je in 2020 een hoogbejaarde verjaardag viert van 175 jaar.

Een flink deel van de wereld staat stil vanwege de coronacrisis. Zo ook korenmolen De Pegstukken in Schijndel. Maar dat laatste heeft te maken met het feit dat de wieken van de molen zijn gehaald.

Quote Straks kunnen we wieken nog weer wind vangen Arie Willem van der Wal, Van der Wal Molenbouw

,,Ze worden helemaal vernieuwd. Als ze straks terugkeren, kunnen de wieken nog beter wind vangen. We brengen nu het zogenaamde Van Bussel-systeem aan. Op plekken zoals deze, midden tussen de bebouwing met huizen in Schijndel, kan de molen met minder wind dan toch goed draaien”, legt Arie Willem van der Wal van Van der Wal Molenbouw en Timmerwerken uit Amblasserdam uit.

Jubileum van de molen in september

De molen, al sinds 1967 in bezit van Schijndel (nu Meierijstad), werd in 1845 door familie De Backer gebouwd. In september wordt het 175-jarig bestaan van de molen gevierd tijdens een driedaags jubileumfeest op 11, 12 en 13 september.

Wieken zijn in de maak

Arie Willem van der Wal is blij dat dit werk gewoon door kan, coronacrisis of niet. ,,We werken op veilige afstand van elkaar. De nieuwe wieken zijn nu in de maak. Die komen later deze kant uit. We zijn nu vooral binnen in de molen bezig met restauratiewerk.”

Nu wordt er graan gemalen met een motor en niet op de wind. Dat wordt straks anders.

Een van de dingen die al gebeurd zijn, is het weer maalvaardig maken van de molen. ,,Dat gebeurt nu met een motoraandrijving beneden in de molen. Dat is een beetje nep. Veel mooier is het als straks de molenaar van de Pegstukken weer op de wind koren kan malen. Daarom restaureren we oude tandwielen en verbindingen die nodig zijn voor het op de wind malen.”

Arie Willem trof bij het demonteren van de tandwielen een verrassing aan.

Van der Wal trof bij het demonteren van de tandwielen wat leuks aan. ,,Een van die tandwielen stamt uit ongeveer 1900 en is afkomstig van de molen van J. Fransen uit Erp. Dat staat met potlood op dat tandwiel geschreven. Die molen is in 1954 afgebroken. De Pegstukken hebben daar dus tweedehands goed materiaal aangekocht voor in Schijndel.”

Een collega van Van der Wal is druk doende met de grote toegangsdeuren in de romp van de molen. ,,Dat zijn hele zware deuren. We hebben de sten in de muren waarin de deuren hangen verbeterd en deels opnieuw gemetseld. Dat moet nu drogen. Daarna scharnieren de deuren weer netjes waterpas.”

De muren worden kaal gemaakt, zodat ze opnieuw gekalkt kunnen worden.

De romp (stenen deel) van de Pegstukken is volgens Van der Wal in prima staat. ,,In andere molens zie je vaak veel vocht. Hier niet. Wel is er stucwerk aangebracht op plekken die na de Tweede Wereldoorlog zijn gerestaureerd toen hier veel is stuk geschoten. Dat stucwerk halen we weg. En verder maken we de muren van de romp van binnen kaal. Dan kunnen ze door vrijwilligers van de molen straks weer mooi wit gekalkt worden.”

Nog een week of vier werk