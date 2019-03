Korpschef en oud-Boxtelaar Erik Akerboom: trieste dag voor inwoners Utrecht

'Mooier cadeau kan niet', zegt Evi van Rooij, Nederlands kampioen op haar vijftiende verjaardag

16:12 DEN DUNGEN - ,,Dit is wel het mooiste cadeau dat ik had kunnen krijgen”, straalt Evi van Rooij (15) uit Den Dungen. Afgelopen weekeinde was ze jarig en werd vijftien jaar. En precies op haar verjaardag werd ze in Ermelo Nederlands kampioen in de klasse DE/Z2 met haar pony King Stayershof's Jango. De pony waar ze al twee jaar mee rijdt.