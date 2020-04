Kostbaar regenwater blijft straks in Gestel met plan Met elkaar voor Mekaar

Met elkaar voor Mekaar wil nu niet stilstaan. Het Gestelse bewonersinitiatief werpt zich onder meer op voor duurzaamheid. Zo werden al acties gehouden voor zonnepanelen op daken, spouwmuurisolatie en nu dus een actie om regenpijpen door te zagen en schoon regenwater niet het riool in te sturen.

Geen bewonersavonden

Met deze laatste actie is Met elkaar voor Mekaar nu bezig om allerlei afspraken te maken. Tobias Renner van het bewonersinitiatief: ,,We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Zij willen 40.000 euro beschikbaar stellen voor de eerste tachtig woningen die we afkoppelen. Natuurlijk kunnen we door het coronavirus geen bewonersbijeenkomsten houden. Maar we willen ons ook niet helemaal af laten remmen door deze situatie.”

Hoveniers

Daarom wordt er al wat voorbereidend werk gedaan. ,,We spreken met hoveniers die straks de werkzaamheden bij de woningen kunnen doen. We stellen een aantal oplossingen samen waaruit bewoners straks kunnen kiezen. Dat gaat van heel eenvoudige oplossingen met een regenton met een overloopfunctie, tot veel ingewikkelder zaken zoals het in de grond plaatsen van infiltratiekratjes die het regenwater op kunnen vangen en het langzaam in de bodem laten wegsijpelen.”

Grondwater

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de wetenschap in huis in welke gebieden het beste regenpijpen kunnen worden afgekoppeld. Er zijn namelijk ook gebieden waar dat niet wenselijk is. ,,Zo bepalen we samen op welke plekken in Middelrode, Berlicum, Den Dungen, Sint-Michielsgestel en Gemonde zaken kunnen worden uitgevoerd en waar juist niet vanwege hogere grondwaterstanden.”