Kosten Meander lopen sterk op door hogere bouwkosten

SINT-MICHIELSGESTEL - Wil Sint-Michielsgestel binnen en buiten de nieuwe multifunctionele accommodatie de Meander alles optuigen zoals in het wensenlijstje staat, dan is er nog eens negen ton extra nodig.

Er stond al 3,6 miljoen euro in de boeken om de komst van de harmonie, de bibiotheek, jeugdhonk, Bint en gemeenschapshuis De Huif naar het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel mogelijk te maken. Maar daar moet nog eens negen ton bij om een volmaakte multifunctionele accommodatie te krijgen. Dat staat te lezen in een raadsvoorstel dat 13 december in de gemeenteraad besproken wordt.

Met een denkbeeldige zakjapanner in de hand rekent wethouder voor dat er extra uitgaven nodig zijn om de nieuwe MFA de Meander helemaal op te tuigen zoals dat hoort. ,,We willen het nu in één keer goed doen en niet zoals bij de Litserborg later voor nieuwe problemen komen staan. Het begint al bij het feit dat de bouw-, de materiaalkosten en personeelskosten in de bouw met dertig procent fors gestegen zijn sinds 2016. Dat alleen al maakt de bouw 495.000 euro duurder. Ook de vertraging van de bouw heeft extra directievoering gekost: 40.000 euro.”

Van der Aa meldt verder dat aanvullende maatregelen nodig zijn voor licht, geluid en audiovisuele middelen. ,,Dat komt neer op een bedrag van ongeveer 250.000 euro. En om snel te kunnen schakelen in het gebouw als de bibliotheek weg moet voor grotere evenementen, is een speciaal meubel nodig dat 110.000 euro kost. Dat is een boekenkast die kan transformeren naar een podium met daarin de boekenopslag.”

Een flink deel van de kosten gaat ook zitten in de herinrichting van de buitenruimte rond de Meander. ,,Het komt er in feite op neer dat je op drukkere momenten veel meer parkeerplaatsen nodig hebt op het terrein. We missen volgens onze tellingen nu zestig parkeerplaatsen. En als je die goed wilt inrichten en de buitenruimte wilt aanpassen, dan kost dat ongeveer 250.000 euro.”

Los van al deze kosten rekent Van der Aa voor dat, nu de aannemer toch in het gebouw bezig is, tegelijkertijd een grote verduurzaming van het gebouw kan plaats hebben. ,,Als je daarvoor kiest, dan ben je 500.000 euro kwijt. De gemeenteraad moet uiteindelijk die keuze maken. Maar aangezien de aannemer hier nu toch bezig is, zou dat direct mee genomen kunnen worden.”

Van der Aa heeft de gemeenteraad de laatste maanden al een paar keer gewaarschuwd voor hogere kosten. Maar daarbij kwam met name het laatste onderwerp, de verduurzaming van het gebouw, nog niet op tafel.