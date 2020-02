Koude start voor ooievaarspaartje op de Maai in Liempde

video Snel oversteken of de Mo­zes-methode? Brandweer lest met toeters en bellen in de hele regio

12:05 SINT-MICHIELSGESTEL - De brandweer leidt in rap tempo nieuwe chauffeurs op. Dat betekent volop rijlessen door de hele regio, mét zwaailichten en sirenes. Een ochtend op de achterbank bij een brandweerchauffeur in opleiding. ,,We gaan niet twintig levens in gevaar brengen om er één te redden.”