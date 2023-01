Krabberkletsers nemen lokale Dungense kwesties op de korrel

Ouderen willen snel met eigen bouwprojec­ten in Boxtel komen, drie locaties op het oog

BOXTEL - Zelf het initiatief nemen om met andere ouderen een bouwplan te maken voor zo’n tien seniorenwoningen. Een groep van 25 inwoners heeft daar al serieus belangstelling voor. De werkgroep Ouderen in Regie in Boxtel heeft inmiddels een drietal locaties in de gemeente op het oog en wil snel met een dergelijk CPO-project beginnen.

11 januari