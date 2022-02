Krapte op arbeidsmarkt gouden kans voor WSD: ‘Dat moeten we verzilveren’

BOXTEL - De flinke krapte op de arbeidsmarkt speelt het sociaal werkbedrijf WSD in Boxtel goed in de kaart. Met de juiste begeleiding lukt het WSD steeds beter om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die al lang in de kaartenbak van de gemeente zitten, aan een baan buiten WSD te helpen. In 2021 werden zo 145 werknemers aan een reguliere baan geholpen.

Directeur participatie bij WSD Edith Bakker is trots op de werkwijze die WSD gekozen heeft om mensen die moeilijker aan een baan komen via intensieve begeleiding toch die stap te kunnen laten nemen. ,,De krapte op de arbeidsmarkt biedt voor ons mega veel kansen om twee soorten van uitstroom te ontwikkelen. De eerste groep noemen we wel ‘van bak naar baan.’ Mensen die moeilijker aan het werk komen en langer in de kaartenbak van de gemeente zitten. De andere groep is die we via WSD via werkontwikkeling begeleiden naar een baan.”

Zelfredzaam maken

Daar komt volgens Edith Bakker veel bij kijken. Als de economie op termijn weer verandert, dan zijn de groepen die wij helpen vaak kwetsbaar en verliezen als eerste weer hun baan. Daarom hebben we een flink aantal goede werk-leerlijnen ontwikkeld. De gedachte is namelijk dat, als we hen goede ontwikkelkansen bieden en hen voldoende certificaten laten halen in hun vakgebied, ze hierdoor meer weerbaar en zelfredzaam zijn. Dan zijn ze juist wél in staat hun baan te blijven houden, hoe ook de economie zich ontwikkelt. Daar is alles op gericht.”

Volledig scherm Batoul Al Seleh bij Wasserij Boumans: ,,Hier leer ik ook goed Nederlands." © Roel van der Aa

Inclusief ondernemen

Mariska van den Berg, manager marketing en verkoop bij WSD, ziet dat steeds meer werkgevers op de deur kloppen bij WSD met de vraag om geschikte werknemers. Werkgevers zijn vaker bereid om hun maatschappelijke verantwoording te nemen. We noemen dat ‘inclusief ondernemen.’ Natuurlijk doen ze dat ook uit eigenbelang. Maar dat het tij ons als WSD nu meezit, vinden we fijn. Want zo helpen we juist mensen die al veel langer thuis zitten en kansen verdienen. En voor hen is het zo belangrijk om via een reguliere baan weer mee te tellen en belangrijk te zijn in de maatschappij. Dat heeft veel positieve sociale gevolgen.”

Quote Kandidaten gaan als vanzelf vliegen en willen groeien als ze uitgedaagd worden Edith Bakker, WSD

Hoe WSD mensen begeleidt naar een baan? Dat begint uiteraard met een goed kennismakingsgesprek. Wat wil je bereiken als werknemer? Wat kun je? Waar liggen je interesses? Vervolgens matchen we de werknemer op een geschikte werk-leerlijn. Je merkt dan dat kandidaten als vanzelf gaan vliegen en willen groeien als ze uitgedaagd worden in welk werk ze leuk vinden. De volgende stappen kunnen dan zijn detacheren vanuit WSD, al dan niet met een jobcoach voor begeleiding, maar ook echt loslaten en gaan starten met regulier werk.”

Techniek

Zo zijn er zeker negen aparte werk-leerlijnen voor mensen die WSD begeleiden naar geschikt werk. Van den Berg: ,,Denk bijvoorbeeld aan de leerlijn techniek. Als iemand daar belangstelling voor heeft, dan gaan we ermee aan de slag. Zo hebben medewerkers in de techniek kunnen plaatsen bij het bedrijf Ecotap in Boxtel. Dat bedrijf maakt laadpalen voor elektrische auto’s.” Dit is maar een voorbeeld van de ruim 700 werkgevers waar WSD mee samenwerkt.

Taalbuddy’s

Ook vluchtelingen met een status zijn inmiddels volop succesvol aan banen geholpen door WSD. ,,Ze doen eerst de inburgering. Taalbuddy’s helpen daarbij. We dagen hiermee landgenoten uit om elkaar te helpen op de werkvloer in hun ontwikkeling", zegt Van den Berg.

Niet haalbaar?

Bakker vult nog aan:,, En natuurlijk is er altijd een percentage mensen die wij begeleiden, die deze stap naar regulier werk niet haalbaar is. Dat kan. En voor die groep blijven we als WSD een prima werkgever waar ook in een beschutte omgeving gewerkt kan worden.”

Niet alleen bij WSD

WSD staat niet alleen met de succesvolle aanpak in deze krappe arbeidsmarkt. Ook IBN, het sociaal werkbedrijf in Uden, Veghel en omgeving Oss heeft vorig jaar 105 mensen vanuit het sociaal werkbedrijf aan een reguliere baan kunnen hebben. Weener XL in de regio Den Bosch heeft een flinke steen in de arbeidsvijver kunnen gooien en 732 kandidaten (met of zonder loonkostensubsidie) door bemiddeling en begeleiding aan de slag geholpen bij externe werkgevers.

‘Ik wil niet thuis zitten, maar werken’ BOXTEL - Batoul Al Saleh glimlacht van oor tot oor. Sinds een paar dagen werkt ze in de wasserij van Boumans in Boxtel. ,,We zijn nu een jaar of vier in Nederland. Gevlucht voor de oorlog in Syrië. Nederland is een heel fijn land. We willen graag in Boxtel blijven wonen. Onze twee kinderen zitten op de Amaliaschool. Daar krijgen ze goed les en leren Nederlands. Ik heb ook mijn inburgering al gedaan.” Werken is ook de taal leren Werk vindt Batoul erg belangrijk. ,,Ik ben echt blij dat ik nu aan het werk ben. Werken betekent ook de taal leren. Mijn man heeft al werk als chef-kok bij een restaurant in Boxtel. Ik sta nu bij het strijken en wil veel leren in de wasserij. Ook fijn: ,,Wat meer geld verdienen. Dan kunnen we leuke dingen doen met de kinderen.” Horeca Directeur Guido van de Laar van Wasserij Boumans is blij met werknemers als Batoul Al Saleh. ,,Onze wasserij werkt veel voor de horeca: restaurants en hotels. Dat trekt nu weer aan. En we werven natuurlijk nieuw personeel, want tijdens de pandemie zijn mensen soms ook ander werk gaan doen. Die werving loopt goed. Onlangs nog zes nieuwe mensen aangenomen. Maar we merken wel krapte op de arbeidsmarkt.” Erbij Van de Laar heeft naast de wasserij een eigen bedrijf dat Erbij heet. ,,Dat biedt thuisbegeleding en dagbesteding aan mensen die afhankelijk zijn van WMO- of WLZ-gefinancierde zorg. We bieden hen dagelijkse structuur en intensieve begeleiding. Zo hebben wij ook cliënten van Kentalis uit Sint-Michielsgestel. Die bieden we een kans om weer mee te doen in het proces met zinvolle dagbesteding en ontwikkeling.”



