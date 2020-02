Krijgt Meierijstad meer controleurs?

Zo werd donderdagavond duidelijk tijdens een politieke avond in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. ,,Uden telt zo'n 40.000 inwoners en heeft elf BOA’s. Meierijstad heeft twee keer zo veel inwoners en telt maar zeven BOA's. Is dat wel voldoende?”, vroeg raadslid Abdulkadir Evlek (Lokaal) zich af.

Volgens Wilco van de Schans, een van de zeven BOA's in Meierijstad, zijn er meer voorbeelden te noemen van gemeenten die meer BOA's in huis hebben: ,,Purmerend heeft evenveel inwoners als Meierijstad. Die gemeente telt 20 BOA's. En een soortgelijke plattelandsgemeente als Súdwest-Fryslân heeft er ook zeker 20. Maar het is niet aan mij om te zeggen of zeven veel of weinig is, dat is aan de politiek.”