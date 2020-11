Krijgt Schijndel een overkapte Markt?

SCHIJNDEL - Dit is het plan; de Markt van Schijndel begin volgend jaar voor zo'n twee maanden overkappen voor honderd mensen die op anderhalve meter afstand kunnen zitten. Maar of het gaat lukken is nog zeer de vraag. Het hangt volledig af van de landelijke coronaregels. ,,Als de horeca niet open mag, gaat dit plan ook niet door.”

Meerdere draaiboeken liggen al klaar in Schijndel. ,,We willen een grote tent bouwen die aan drie kanten open is", zegt citymanager Harrie van Herpen. ,,En dan tot en met carnaval laten staan.”

Harrie van Herpen, citymanager Schijndel. © Marc Bolsius Het initiatief is niet alleen van het citymanagement, maar ook van carnavalsorganisatie Schorsbos, stichting Tappers voor Stappers en de plaatselijke horeca. ,,De tent wordt ongeveer even groot als het Winterpark, inclusief de ijsbaan. Alleen komt er nu geen ijsbaan. De tent zal zo'n 400 vierkante meter groot zijn."

Carnaval op kleine schaal?

De tent is onder meer bedoeld om carnaval op kleine schaal te kunnen vieren. Van Herpen: ,,We willen hier bijvoorbeeld de boerenbruiloft houden voor maximaal honderd man.” Maar buiten carnaval zijn er veel meer ideeën voor activiteiten in de tent. ,,Denk aan een bingo voor ouderen, een modeshow, pubquiz of een bandje.”

De Markt van Schijndel wacht mogelijk een grote overkapping in de wintermaanden. © Robèrt van Lith/BD De gesprekken met de gemeente Meierijstad over de vergunning verlopen goed. ,,Maar alles hangt af van de landelijke coronaregels", benadrukt Van Herpen. ,,Als de horeca nog niet open mag, gaat dit plan ook niet door. En het moet mogelijk zijn om met honderd man samen te komen. Let wel, ook voor ons geldt dat gezondheid voor alles gaat."

‘Weekmarkt kan gewoon doorgaan’

Volgens Van Herpen kan de weekmarkt op zaterdag gewoon doorgaan op de Markt. ,,De kramen kunnen rondom de tent komen. En misschien wel een deel ook ín de tent.”

Als het doorgaat, moeten bezoekers van tevoren een plaats in de tent reserveren. ,,We zorgen voor desinfectiemiddelen en iedereen moet op afstand blijven. De tent gaat om 21.00 of 22.00 uur weer dicht. En als het koud is, krijgen mensen van ons een warme kruik. Ook willen we gaskachels in de tent plaatsen.”

Horecavoorzitter Robert van den Brand van de afdeling Meierijstad ziet de tent helemaal zitten. ,,We zien het als een mooie aanvulling op de horecazaken. Het zorgt voor wat meer reuring in Schijndel. Nu maar hopen dat de horeca snel weer open mag.”